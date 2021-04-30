"جدوى": استقرار أسعار العقارات.. وارتفاع مبيعات الإسمنت 4% في مارس الماضي

بعد سياسات "الإسكان" الهادفة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن

أظهر تقرير شركة جدوى للاستثمار لشهر مايو 2021، نمو مبيعات الإسمنت بما يتجاوز 4% خلال شهر مارس الماضي، واستقرار أسعار العقارات بشكل كبير خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالربع الأول 2020 بسبب سياسات "الإسكان" التي تستهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن لتصل إلى 70% بحلول 2030.



وبحسب التقرير: بقيت أسعار العقارات مستقرة إلى حد كبير على أساس سنوي في الربع الأول 2021.



وفي التفاصيل: سجلت أسعار العقارات السكانية استقراراً عند 0.6%، بينما تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.4% على أساس سنوي؛ وبالنظر إلى الأسعار في المناطق فقد سجلت أسعار العقارات السكنية في منطقة الرياض استقراراً خلال الربع الأول على أساس سنوي، بينما شهدت أسعار العقارات التجارية في منطقة مكة المكرمة أكبر تراجع لها منخفضة بنسبة 1.4% على أساس سنوي.



ولفت التقرير إلى أنه كان من المتوقع تراجع أسعار إيجارات المنازل على أساس سنوي متوافقةً مع سياسات الإسكان التي تستهدف زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، موضحاً أن أسعار العقارات السكنية سجلت أكبر زيادة منذ الربع الرابع 2019 بنسبة ارتفاع طفيفة 1%.



وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت 4.3% ونمو الإنتاج بنسبة 3.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية خلال شهر فبراير بنسبة 16% على أساس سنوي، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في شهر مارس، على أساس شهري، لكنه بقي في وضع التوسع، وجاء التباطؤ نتيجة تراجع طلبات الصادر الجديدة لأول مرة في 6 أشهر.



واستعرض التقرير دمج برامج الرؤية في 11 برنامجاً بدلاً عن 13 برنامجاً في السابق، وإضافة برنامجي "تحول القطاع الصحي" و"برنامج تنمية القدرات البشرية" بين برامج تحقيق الرؤية، ووضع برنامج "التحول الوطني" التزامات جديدة حتى عام 2025 تهدف إلى تطوير البنية التحتية الكلية وتعزيز التحول الرقمي، ووضع "برنامج التخصيص" التزامات جديدة للسنوات الخمس القادمة بالتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومبيعات الأصول في 16 قطاعاً من ضمنها قطاعات: "النقل" و"الصحة" و"التعليم" و"البلديات".