"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 71 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550189 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539409 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8852 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 27 حالة.