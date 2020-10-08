موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535

بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة

سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

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08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 12:06 AM

بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة

موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نواكشوط

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سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

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