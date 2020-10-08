موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535

سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.
بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة
سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.