شاهد.. جماهير الهلال تتوافد إلى "محيط الرعب"

تواجد لجماهير عمانية وإماراتية واتحادية

تصوير: ماجد البقمي

توافدت جماهير فريق الهلال منذ ساعات مبكرة الى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لحضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنوعت الجماهير ما بين متفائلة وقلقة خائفة من المباراة.



وتواجدت جماهير من دولتي الإمارات وعمان، كما تواجدت جماهير تحمل شعار فريق الاتحاد.