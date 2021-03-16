"الصحة": إقبال متزايد على مراكز لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية

أكدت أن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد

‬ذكرت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية.

وقالت الوزارة: تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.