إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل الحوثيين جنوب البحر الأحمر

التحالف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبَل المليشيا جنوب #البحر_الأحمر.

وأكد #التحالف استمرار تهديد مليشيا #الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ موضحًا أن المليشيا تتخذ اتفاق #ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من #الحديدة.