شاهد.. شلالات الداهنة ترسم لوحة فنية شمال شقراء

"الطويل": رصد المشهد بكاميراته الطائرة وخص بها "سبق"

شكّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق عدة من المملكة، مناظر طبيعية بديعة دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار التي طال انتظارهم لها.

وفي هذا السياق تدفقت شلالات "الداهنة" شمال شرق محافظة شقراء بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة.

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بأجهزة التقنية المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صور ومقطع فيديو، مساء أمس، من الجو بكاميراته الطائرة، لشلالات الداهنة عند تدفق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.