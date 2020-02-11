"ديزرت إكس العلا".. هكذا تحولت صحراء المملكة إلى لوحة فنية عملاقة

يجذب الفنانين من السعودية والمناطق المحيطة

من موطنه في كاليفورنيا إلى صحراء العلا الساحرة انطلق معرض "ديزرت إكس العلا" يوم 31 يناير، ويستمر حتى 7 مارس كجزء من فعاليات الموسم الثاني لـ"شتاء طنطورة"؛ ليحول الصحراء السعودية إلى لوحة فنية عملاقة بمناظر فنية خلابة.

ويقام معرض "ديزرت إكس العلا" بالتعاون مع المخرج الفني في "ديزيرت إكس" نيفيل ويكفيلد والقيّمتان والمختصتين في الفن المعاصر من المملكة رنيم فارسي وآية علي رضا، وينظم المعرض بالتعاون بين "ديزرت إكس" والهيئة الملكية لمحافظة العلا.



وبحسب الموقع الرسمي للمعرض، يمثل معرض "ديزرت إكس العلا" أول تعاون دولي لـ"ديزرت إكس"، والذي تأسس لربط المجتمعات والثقافات الصحراوية من خلال الفن المعاصر. ويجذب المعرض فنانين من المملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة، مع عرض فنانين من مختلف أنحاء العالم لمعروضات فنية ومنصات كبيرة، بما في ذلك أعمال ولجان تختص بالموقع، والتي تعكس المشهد الطبيعي الاستثنائي في العلا وظروف الصحراء بها.

منصة دولية فريدة

ويوفر معرض "ديزرت إكس العلا" منصة دولية فريدة للحوار والنقاش حول الصحراء والمصالح المشتركة من خلال الأعمال الفنية التي تعكس مختلف الثقافات الصحراوية والظروف البيئية، وتمثل السياق التاريخي للعلا؛ حيث كانت العلا في الماضي تمثل ملتقى تاريخيًا للطرق، وقد تركت الحضارات والشعوب المتعاقبة التي استوطنتها بصمتها في المشهد الطبيعي الخلاب، إذ تجمع العلا بين التكوينات التي صنعتها الطبيعة والآثار التي خلفتها الحضارات البشرية، لتعبر بذلك عن علاقة طويلة ومنسجمة بين المجتمع وبيئته.

رؤية العُلا

وتتمثل رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في إعادة تنشيط وحماية والحفاظ على العلا كمتحف حي مفتوح ووجهة عالمية فريدة للتراث والطبيعة والفنون. ويمثل تقديم برنامج سنوي للمعارض المؤقتة في قلب الطبيعة الخلابة للعلا المرحلة الأولى من هذه الرؤية، مع بناء شراكات وتعاون مع المؤسسات المتخصصة والفنانين والقيّمين، وتطوير مهارات الفنون والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك تدريب الفنانين على الفنون التراثية ومبادئ التصميم لتوفير مستوى معيشي أفضل وتعزيز الاقتصاد في العلا.

وبحسب موقع "ديلي هيف" الكندي، والذي خصص جزءًا من صفحاته للحديث عن المعرض، فإن "ديزرت إكس العلا" سوف يوفر فرصة كبيرة لاكتشاف الصحراء السعودية، وسيلفت الانتباه إلى جمالها الفريد، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية تستحق الزيارة.