مدير مسالخ مكة: زيادة مذبوحات الأضحى بنسبة 35 ٪ عن العام الماضي

أكد نجاح خطة استقبال 237 ألف ذبيحة بمتابعة 200 موظف

كشف مدير الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي لـ " سبق " عن ذبح 237754 من بهيمة الأنعام والأبقار في 5 مسالخ مركزية خلال يوم العيد وأيام التشريق تم تطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور الحتيرشي على نجاح خطة إدارة المسالخ بالعاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام، مشيراً بأن أعداد المذبوحات زادت نسبتها بأكثر من 35 ٪ عن العام الماضي وهذا النجاح ينسب للجميع ولكل الموظفين والمشرفين الرسميين والمؤقتين وتضافر جهودهم خلال موسم الحج وتحت إشراف ومتابعة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وأشار الحتيرشي أن الطاقة الاستيعابية لجميع المسالخ الخمسة المركزية بالعاصمة المقدسة بلغت أكثر من 137 ألف ذبيحة في اليوم الواحد وبلغ عدد القائمين والمشرفين على المسالخ حوالي 200 شخص من موظفين رسميين ومؤقتين كما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم 20336 رأساً في اليوم ومسلخ العكيشية 39168 رأساً ومسلخ غرب مكة 32120 رأساً ومسلخ طريق الليث 36180 رأساً ومسلخ الكعكية الطاقة الاستيعابية 10000 رأس في اليوم.

وأشار الحتيرشي بأن الإدارة العامة للمسالخ في العاصمة المقدسة رفعت أعلى درجات الجاهزية خلال موسم الحج تحسباً للإقبال المتزايد من ضيوف الرحمن، وتم تهيئة جميع هذه المسالخ بوقت مبكر وبكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة، والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ.