مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره الفيتنامي

بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا الدولية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى ‏المعلمي، بالمندوب الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة السفير دانغ دينه ‏كوي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية.



حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في الوفد ‏خالد فلمبان.‏