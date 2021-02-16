رئيس "السيادي السوداني" يخضع للاستجواب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة

يشمل التحقيق إلى جانب "البرهان" "حميدتي" وقيادات عسكرية بارزة

ذكر رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم نبيل أديب، أن قيادات عسكرية بارزة ستخضع للاستجواب في إطار التحقيقات.

ونقلت "الشرق" عن "أديب"، أن رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سيخضعان للاستجواب قريبًا.

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16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 02:23 PM

يشمل التحقيق إلى جانب "البرهان" "حميدتي" وقيادات عسكرية بارزة

رئيس "السيادي السوداني" يخضع للاستجواب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم نبيل أديب، أن قيادات عسكرية بارزة ستخضع للاستجواب في إطار التحقيقات.

ونقلت "الشرق" عن "أديب"، أن رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سيخضعان للاستجواب قريبًا.

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