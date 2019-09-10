المسحل للاعبي الأخضر: نثق بقدراتكم .. حققوا الهدف

أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثقته بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوضهم مواجهة اليمن.

وقال المسحل للاعبين :"نثق بقدرتكم على

تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية ".

وأضاف: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.



ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.