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التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث

بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020".

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.