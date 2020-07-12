مكة... تشييع جثمان "هريدي" بالمعلاة

عُثر عليه متوفى داخل مقر سكنه

أدى عدد من المصلين في المسجد الحرام، اليوم، عقب صلاة العصر صلاة الميت على عضو هيئة التدريس بقسم الأحياء بجامعة أم القرى الدكتور جمال هريدي، الذي وافته المنية مساء الاثنين الماضي داخل مقر سكنه بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وقد تم تشييعه إلى مقبرة المعلاة وسط إجراءات احترازية، بحضور عدد من زملائه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ سائلين الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى وطلاب قسم الأحياء بالجامعة؛ قد نعوا الدكتور جمال هريدي الأستاذ بقسم الأحياء بكلية العلوم التطبيقية بالجامعة، الذي وافته المنية، مساء الاثنين الماضي داخل مقر سكنه بحي العزيزية بمكة المكرّمة.

وكانت شرطة العاصمة المقدّسة ممثلة بشرطة العزيزية، قد باشرت حينها العثور على دكتور يعمل بجامعة أم القرى، متوفى داخل شقته، بحي العزيزية بمكة المكرّمة، بعد ورود بلاغ للجهات الأمنية من شخص، يفيد بتغيُّب دكتور يعمل بجامعة أم القرى.

وبعد الاتصال على جوّاله أكثر من مرة، وطرق باب شقته، لا مجيب، وبناءً عليه باشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ في إحدى العمائر السكنية بحي العزيزية، وتم فتح الباب بالقوة.

وبعد العثور عليه تم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر واتضح أنه متوفَّى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الحالة إلى مركز شرطة العزيزية؛ وتولت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.