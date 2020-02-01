الجيش اليمني يحبط هجومًا للمتمردين الحوثيين على مواقعه في "البيضاء"

معارك الفجر تنتهي بإجبار الميليشيا على التراجع

أحبطت قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه في جبهة قانية الوهبية.
وأوضح مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين فجر اليوم واستمرت لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثي على التراجع.
وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في منطقتي "في العر، ومسعودة"، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.

اليمن الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية إيران جبهة قانية الوهبية

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01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441 05:58 PM

معارك الفجر تنتهي بإجبار الميليشيا على التراجع

الجيش اليمني يحبط هجومًا للمتمردين الحوثيين على مواقعه في "البيضاء"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عدن

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أحبطت قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه في جبهة قانية الوهبية.
وأوضح مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين فجر اليوم واستمرت لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثي على التراجع.
وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في منطقتي "في العر، ومسعودة"، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.

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اليمن الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية إيران جبهة قانية الوهبية

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