نائب رئيس الشورى بمناسبة الأمر الملكي بتعيينه: ثقة كريمة أعتزُّ بها

نائب رئيس الشورى بمناسبة الأمر الملكي بتعيينه: ثقة كريمة أعتزُّ بها

عبر حسابه بـ"تويتر".. وسأل الله أن يحقق تطلعات القيادة لما فيه الخير

رفع نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الشورى.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، وصف فيها الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الشورى بأنها ثقة كريمة، يعتزُّ ويتشرَّف بها.

وأعرب عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة هذا البلد ومواطنيه وأن يُسهم في دعم مسيرة العمل بالمجلس، مؤكدًا معاليه عن تشرفه بالعمل مع معالي رئيس مجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبالتعاون مع أعضاء المجلس لتعزيز دور المجلس ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن وفق توجيهات القيادة الرشيدة وبما يحقق مصلحة الوطن ويلبي تطلعات المواطنين.

ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به مجلس الشورى من القيادة الرشيدة للنهوض بدوره في صناعة القرار الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا الغالي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية تعيش تطورًا كبيرًا وتحقق إنجازات على كل المستويات، الأمر الذي مكنها من تبوؤ مكانة إقليمية ودولية بارزة، فهي ترأس حاليًا واحدة من أهم المجموعات الفاعلة على المستوى الدولي وهي مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات غير المسبوقة تأتي بفضل القرارات والسياسات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي يقود اليوم رؤية طموحة تتمثل في رؤية 2030 والتي هدفها إحداث نقلة نوعية مهمة لتحقيق النهضة والتقدم للمملكة في كل المجالات.





وسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويوفقهما لما فيه خير ورفعة وعزة وطننا الغالي.

واختتم نائب رئيس مجلس الشورى تغريدته بسؤال الله التوفيق لتحقيق تطلعاتهما لما فيه خير ورفعة بلدنا الغالي.

السيرة الذاتية:

الاسم: الدكتور مشعل فهم محمد السُّلمي

الجنسية: المملكة العربية السعودية

اللغات: العربية، والإنجليزية

المؤهلات والعمل الأكاديمي:

بكالوريوس في الدراسات الإسلامية، (بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف) من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، 1996م.

ماجستير في الفكر المقارن، من جامعة إكستر، بريطانيا، 1999م.

دكتوراه في الفكر المقارن، من جامعة إكستر، بريطانيا، 2002م.

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الفكر المقارن منذ العام 1997موحتى تاريخه.

الحصول على منحة فولبرايت الأمريكية كأستاذ زائر محاضر يمثل العالم الإسلامي للعام 2007م: إلقاء محاضرات في ثلاث جامعات أميركية بمدينة فيلادلفيا من الفترة 28 يناير - 17 فبراير 2007م.

العمل البرلماني:

 رئيس البرلمان العربي منذ 10 ديسمبر 2016م حتى الآن.

 عضو البرلمان العربي منذ العام 2012م حتى الآن.

 عضو مجلس الشورى السعودي منذ العام 2009م حتى الآن.

 رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي لعامين: 2015 - 2016م.

 نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي لثلاثة أعوام: 2012 - 2014م.

 عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى منذ العام 2009م حتى العام 2018م.

 عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى للعام 2019م.

النشاطات البرلمانية:

(أولاً) المشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة:

1. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للدورة (28) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة: 29 مارس 2017م، البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية.

2. المشاركة في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة: 15 أبريل 2018م، بالظهران - مملكة العربية السعودية.

3. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة العادية (30) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة: 31 مارس 2019م، الجمهورية التونسية.

(ثانياً) المشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية:

1. الدورة (147) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: 7 مارس 2017م، مقر جامعة الدول العربية -القاهرة – جمهورية مصر العربية.

2. الدورة (148) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: 12 سبتمبر 2017م، مقر جامعة الدول العربية -القاهرة – جمهورية مصر العربية.

3. الدورة العادية (149) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: 6 مارس 2018م، مقر جامعة الدول العربية -القاهرة – جمهورية مصر العربية.

4. الدورة العادية (150) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: 11 سبتمبر 2018م، مقر جامعة الدول العربية -القاهرة – جمهورية مصر العربية.

5. الدورة العادية (151) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 6 مارس 2019م، مقر جامعة الدول العربية -القاهرة – جمهورية مصر العربية.

6. الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 10 سبتمبر 2019م، القاهرة – جمهورية مصر العربية.

7. الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020م، القاهرة – جمهورية مصر العربية.

(ثالثاً) المشاركة في اجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي:

1. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة 136 للاتحاد البرلماني الدولي: 1 -5 أبريل 2017م، مدينة دكا – بنغلادش.

2. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي: 14-18 أكتوبر 2017م، سانت بطرسبورغ – روسيا الاتحادية.

3. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي: 25 -27مارس 2018م، بمدينة جنيف – سويسرا.

4. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة 139 للاتحاد البرلماني الدولي: 14 -18أكتوبر 2018م، بمدينة جنيف – سويسرا.

5. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي: 14 -17 أكتوبر2019م ، بمدينة بلجراد – صربيا.

(رابعاً) المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي:

1. إلقاء كلمة البرلمان العربي في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس: 27 يوليو 2017م، مدينة الرباط – المملكة المغربية.

2. إلقاء كلمة البرلمان العربي في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي: 5 أبريل 2018م، القاهرة – جمهورية مصر العربية.

3. إلقاء كلمة البرلمان العربي في المؤتمر الدوري التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي: 3 مارس 2019م، بمدينة عمان – المملكة الأردنية الهاشمية.

(خامساً) رئاسة مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية:

1. المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية: 11 فبراير 2017م، بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.

2. المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية: 10 فبراير 2018م، بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.

(سادساً) الزيارات الرسمية للدول:

1. زيارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية: عقد اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس الجمعية الوطنية بتاريخ 15-16 يناير 2017م.

2. زيارة المملكة المغربية: عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 18 يناير 2017م.

3. زيارة مملكة البحرين: عقد اجتماع رسمي مع السيد أحمد الملا رئيس مجلس النواب والسيد علي الصالح رئيس مجلس الشورى وإلقاء كلمة أمام مجلس النواب البحريني بتاريخ 23 مايو 2017م.

4. زيارة جمهورية العراق: عقد اجتماع رسمي مع معالي سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي والاجتماع مع رئيس 40 كتلة برلمانية وإلقاء كلمة أمام مجلس النواب العراقي بتاريخ 15 أغسطس 2017م.

5. زيارة جمهورية الصين الشعبية: عقد اجتماع رسمي مع معالي السيد تشانغ دجيانغ رئيس رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والاجتماع مع نائب وزير الخارجية السيد تشن شياودونغ، بتاريخ 22 -23 يناير 2018م.

6. زيارة جمهورية فرنسا: عقد اجتماع رسمي مع السيد جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وتسليمه رسالة إلى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية بطلب الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، بتاريخ 28 مارس 2018م.

7. زيارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية: عقد اجتماع رسمي مع معالي السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومع معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الخارجية، بتاريخ 28 فبراير2018م، 1 مارس 2018م.

8. زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة: عقد اجتماع رسمي مع معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الإتحادي بتاريخ 8 أكتوبر 2018م.

9. زيارة جمهورية السودان: عقد اجتماع رسمي مع فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ومعالي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والاجتماع مع ممثلين عن القوى السياسية والمدنية المختلفة، بتاريخ 8 – 10 يوليو 2019م.

10. زيارة الجمهورية التونسية: عقد اجتماع رسمي مع فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ومع معالي السيد راشد الغنوسي رئيس مجلس نواب الشعب، بتاريخ 24 نوفمبر 2019م.

11. زيارة سلطنة عُمان: عقد اجتماع رسمي مع سمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان ومع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ومع معالي الشيخ خالد بن هلال بن ناصر رئيس مجلس الشورى، بتاريخ 24 فبراير 2020م.

(سابعاً) الاجتماعات الرسمية مع الرؤساء والمسؤولين في الدول العربية:

1. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، 12 مارس 2020م.

2. فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تونس، 24 نوفمبر 2019م.

3. فخامة السيد فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي – الخرطوم، 8 يوليو 2019م.

4. فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، على هامش اجتماعات القمة العربية في الجمهورية التونسية، 31 مارس 2019م.

5. جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، المنامة، 15 نوفمبر 2018 م.

6. صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الكويت، 8 يناير2018م.

7. فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، الخرطوم، 31 أكتوبر 2017م.

8. فخامة الرئيس فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، بغداد، 14 أغسطس 2017م.

9. فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي، على هامش اجتماعات القمة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، 29 مارس 2017م.

10. جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 28 مارس 2017م.

11. فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نواكشوط، 16 يناير 2017م.

12. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القاهرة، 13 ديسمبر 2016م.

13. سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، مسقط، 24 فبراير 2020م.

14. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، بمقر وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، 11 نوفمبر 2019م.

15. معالي الفريق أول الركن عوض محمد، النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني ووزير الدفاع، على هامش اجتماعات القمة العربية في الجمهورية التونسية، 31 مارس 2019م.

16. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، مسقط، 27 نوفمبر، 2018م.

17. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدينة أبو ظبي 8 أكتوبر 2018م.

18. معالي السيد سعد الدين عثماني الوزير الأول في المملكة المغربية، مدينة الرباط بتاريخ 25 أبريل 2018م.

19. معالي السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش اجتماعات القمة العربية في الظهران، 15 أبريل 2018م.

20. معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، القاهرة، 23 نوفمبر 2017م.

21. دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، على هامش اجتماعات القمة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، 28 مارس 2017م.

(ثامناً) المؤتمرات والندوات :

 المشاركة وإلقاء كلمة البرلمان العربي في الدورة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لبرلمان عموم إفريقيا: 8 مايو 2017م، مدينة ميدراند – جمهورية جنوب إفريقيا.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي في مدينة الخرطوم بحضور فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان: 31 أكتوبر 2017م.

 المشاركة في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 8-9 يناير 2018م بدولة الكويت.

 المشاركة وإلقاء كلمة البرلمان العربي في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس: 17 – 18 يناير 2018م، القاهرة - جمهورية مصر العربية.

 المشاركة وإلقاء كلمة البرلمان العربي في منتدى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي: 25-26 أبريل 2018م، الرباط – المملكة المغربية.

 المشاركة وإلقاء كلمة البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة، العدالة والتنافسية العالمية: 14 – 15 نوفمبر 2018م، بمملكة البحرين.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في حفل إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها: 27 نوفمبر 2018م، مسقط، سلطنة عُمان.

 المشاركة وإلقاء كلمة البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب: 22 نوفمبر 2018م، بالخرطوم – جمهورية السودان.

 رئاسة مؤتمر البرلمان العربي للقيادات العربية رفيعة المستوى: 9 فبراير 2019م، بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان العربي لدولة السودان التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وحضرها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان الافريقي والاتحاد البرلماني الدولي، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية: 10 فبراير 2019م.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بحضرموت بحضور فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية: 13 أبريل 2019م

 رئاسة ندوة "نحو بناء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي": 17 يونيو 2019م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

 رئاسة ندوة " عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق " : 17 يونيو 2019م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

 رئاسة وفد البرلمان العربي للمشاركة في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان، بتاريخ 17 أغسطس 2019م، بمدينة الخرطوم – جمهورية السودان.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في حفل إشهار الوثيقة العربية لحقوق المرأة:8 أكتوبر 2019م، أبو ظبي، دولة الامارات.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الرابعة للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت عن بعد بمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين: 24 يونيو 2020م.

 إلقاء كلمة البرلمان العربي في اجتماع البرلمان العربي مع وزراء التعليم العرب الذي عقد عن بعد برئاسة المملكة العربية السعودية لمناقشة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي:23 سبتمبر 2020م.

(تاسعاً) المحاضرات في الجامعات العربية :

 المتحدث الرئيس في طاولة الحوار الأكاديمي عن: دور البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، في كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة الملك عبد العزيز: 3 أبريل 2019م.

 إلقاء محاضرة ضمن سلسلة حوارات التحرير التي تقيمها الجامعة الأمريكية في القاهرة عن: دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي: 9 ديسمبر 2019م

 المتحدث الرئيس في ندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة العربية"، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى: 31 ديسمبر 2019م.

 إلقاء محاضرة بعنوان "التضامن العربي لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي" كلية الحقوق بجامعة عين شمس: 3 مارس 2020م.

الإنتاج العلمي:

أولاً: الكتب العلميـة:

1. The West and Islam: Western Liberal Democracy Versus the System of Shura. First Edition . 2003. London and New York: RoutledgeCurzon.

الترجمة: الغرب والإسلام: دراسة مقارنة بين الديمقراطية الليبرالية الغربية المعاصرة ونظام الشورى، الطبعة الأولى، (لندن ونيويورك: روتلج العالمية للطباعة والنشر، 2003م)

2. مصطلحات ونصوص العلوم الإسلامية (عربي انجليزي – انجليزي عربي)، الطبعة الأولى، 2009م.

3. عولمة العالم: التحولات الثقافية والاقتصادية والسياسية، تحرير ديفيد هيلد، ترجمة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الطبعة الأولى، (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز)، 2011م.

ثانياً: البحوث العلمية

1. دراسة نقدية في معايير الديمقراطية المعاصرة وموقف الحكم الإسلام منها، (مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مارس 2008م، جامعة الكويت، دولة الكويت).

2. نظرة الإسلام للمرأة وموقفه من مشاركتها في العمل السياسي العام، (الملتقى الخليجي الثالث: التحديات الاجتماعية والسياسية للمرأة الخليجية، كلية العلوم الاجتماعية – جامعة الكويت، من 30/4/-3/5/2007م).

3. Reform in Saudi Arabia: the Case of Municipal Elections, (Journal of King Abdulaziz University Arts and Humanities, Saudi Arabia, 2008, Vol. 16, No.2).

4. The First Saudi Electoral Experience: The Negative Aspects (Journal of Social Affairs, the UAE, 2009).

5. Democracy in the Arab World: the Islamic Foundation, (Open Democracy Net, published in 3 November 2005).