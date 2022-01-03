الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل حوار شامل لحل الأزمة السودانية

"بيرتس" أعرب عن وجوب معالجة انعدام الثقة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الاثنين، استعدادها لتسهيل حوار شامل لحل الأزمة السودانية.

وذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، في بيان أنه "يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي واستكمال عملية السلام حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية، كما يجب التغلب على انعدام الثقة بين الجهات السودانية من خلال حوار هادف وشامل".

وأعرب "بيرتس" عن اعتقاده بوجوب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل؛ بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية.

وعبّر الممثل الأممي عن أسفه لقرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التنحي.