"الجابري" مديرًا لمستشفى القنفذة

صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بتكليف الدكتور عبدالله بن عبده الجابري مديرًا لمستشفى القنفذة لمدة عام .

يُشار إلى أن "الجابري" حاصل على الزمالتين السعودية والعربية بطب الأطفال والزمالة السعودية بطب أعصاب الأطفال، وسبق للجابري العمل طبيبًا استشاريًا بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك ورئيسًا لقسم الأطفال ووحدة الفسيولوجيا العصبية وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية التوحد الخيرية بتبوك.