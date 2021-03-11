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قال إن الطبيعة تجذب السياح والبنية الأساسية تسهم في ارتقاء الخدمات بالمنطقة

"الجوهري": أكثر من 2.8 مليار ريال حجم الإنفاق السياحي بجازان قبل كورونا

قال أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن حجم الإنفاق السياحي في منطقة جازان بلغ خلال 2019 أكثر من 2.8 مليار ريال، فيما تجاوزت عدد الليالي السياحية 14.5 مليون ليلة سياحية، وبلغت نسبة إشغال الفنادق والوحدات المفروشة 100% .



وتفصيلاً، أوضح الجوهري أن جازان تعد الواجهة السياحة الشتوية الأولى بالمملكة نظراً لمناخها الدافئ في موسم الشتاء، وتنوع طبيعتها من شواطئ وجزر بحرية، وجبال خضراء، ووديان، بجانب مقاصدها الترفيهية.



وأشار إلى أن من أهم المقاصد السياحية في منطقة جازان الجزر البحرية، وعلى رأسها جزيرة فرسان بمياهها الفيروزية وطبيعتها الخالبة، وشواطئها الناعمة، وشعابها المرجانية النادرة، والمحافظات الجبلية، لسياحة السفاري ورياضة المغامرات، والاستجمام.



ولفت الجوهري إلى أن جازان تضم 63 فندقاً بها 2891 غرفة فندقية فيما يبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في الليلة 335.9 ريالاً، وتبلغ نسبة الإشغال طوال العام 58% أما الوحدات المفروشة فيبلغ عددها 358 مبنى مجهزاً يضم 9074 وحدة داخلها، ويبلغ سعر متوسط الليلة 245.2 ريال ونسبة الإشغال56.1% .



وبيّن الجوهري إلى أن البنية الأساسية في جازان أسهمت في انتعاش السياحة في المنطقة ومحافظاتها وتبلغ أطوال الطرق القائمة حالياً فيها 6326 كيلو متراً بالإضافة إلى 1100 كيلو متر لطرق تحت التنفيذ، و4213 كيلو متراً لطرق مخطط لإنشائها، فيما بلغت عدد الرحلات الجوية لجازان 23 ألف رحلة جوية نقلت 2.6 مليون مسافر خلال عام 2019، وتمتلك جازان بنية تحتية قوية في المنشآت الصحية فلديها 25 مستشفى، و170 مركز رعاية صحية – حكومي، و28 مجمعاً صحياً – قطاع خاص.