رسمياً.. شباب أهلي دبي يتعاقد مع هيلدون راموس قادماً من التعاون

في صفقة انتقال حر

أعلن نادي شباب أهلي دبي رسمياً عن تعاقده مع لاعب نادي التعاون هيلدون راموس لتمثيل صفوف الفريق الأول بالموسم الرياضي المقبل في صفقة انتقال حر.

وتعاقد شباب الأهلي مع هيلدون راموس، جناح منتخب الرأس الأخضر قادماً من التعاون السعودي في صفقة انتقال حر.

ونشر حساب الرسمي للنادي عبر موقعه على " تويتر" تغريدة اليوم الثلاثاء قال فيها :" شباب الأهلي يتعاقد رسمياً مع جناح منتخب الرأس الأخضر " هيلدون راموس " قادماً من فريق التعاون السعودي في صفقة انتقال حر ".

وكان جناح منتخب الرأس الأخضر قد انضم للعب في صفوف التعاون خلال فترة انتقالات صيف عام 2018 قادماً من سبورتينج لشبونة وسبق له تمثيل أندية؛ فيتوريا غيماريش وماريتيمو وريو أف.