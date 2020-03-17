بسبب "كورونا".. تأجيل بطولتَيْ "كأس أوروبا" و"كوبا أمريكا"

ستقام صيف العام 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل بطولة أمم أوروبا لهذا العام حتى 2021؛ بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وكان من المقرّر انطلاق بطولة أمم أوروبا في العاصمة الإيطالية روما، في 12 يونيو، على أن تُلعب مبارياتها في 12 مدينة مضيفة مختلفة عبر القارة.

وفي اجتماع طارئ الثلاثاء، قررت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية بأن المنافسة ستقام بين 11 يونيو و11 يوليو من العام المقبل.

كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل كأس كوبا أمريكا إلى 2021 بسبب فيروس كورونا.

ويواجه اتحاد كرة القدم بقارة أمريكا الجنوبية، تحديات صعبة بسبب احتراف عدد كبير من اللاعبين في أوروبا؛ مما يجعل عودتهم خلال الفترة القادمة محلَّ شك.



وكانت وسائل إعلام لاتينية أكدت أن اتحاد الكرة بالقارة ربما قرر لعب البطولة في صيف 2021 بدلًا عن 2020، بعد تأجيل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.