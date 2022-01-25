بريطانيا: محادثات الاتفاق النووي الإيراني تقترب من مأزق خطير

"تراس" حذرت طهران من أن انهيارها سيجعل كل الخيارات مطروحة

أفادت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم (الثلاثاء)، بأن المحادثات التي تستهدف إنعاش الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين القوى الغربية وإيران، تقترب من مأزق خطير.

وقالت "ليز تراس" أمام البرلمان: "هذه المفاوضات عاجلة، والتقدم الذي تحرزه ليس سريعاً بالقدر الكافي، ونواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا، لكن المفاوضات بدأت تصل إلى مأزق خطير"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت: "على إيران أن تختار الآن، ما إذا كانت ترغب في إبرام اتفاق أو أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي، ولو انهار الاتفاق النووي، ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة".