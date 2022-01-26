للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.

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26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 08:28 PM

للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023

أحمد سرور

الرياض

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تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.

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