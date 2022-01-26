للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.