"إمارة مكة".. مليون متابع على حسابها بـ"تويتر"

أصبح مرجعاً في عرض الحقائق من مصادرها الرسمية

حصد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" مليون متابع، متخطياً حسابات إمارات المناطق الأخرى؛ حيث لم يقتصر الحساب على مواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها فحسب؛ بل أصبح مرجعاً إخبارياً يتعامل مع الحقائق أولاً بأول، من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة والمملكة، ومن خلال فريق عمل متمكن ومسلّح بالخبرات والمهنية.

وجمع حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بـ"تويتر" مليون متابع، اعتادوا على تلقي المعلومة الصحيحة من مصدرها لحظة بلحظة، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين حسابات إمارات المناطق في عدد المتابعين؛ وبواقع 45 ألف تغريدة.

وبرز حساب إمارة مكة المكرمة على "تويتر" خاصة في زمن كورونا؛ حيث استطاع دحض الشائعات والتعامل مع الأزمة بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد، وشارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على نحو أكثر من 4 آلاف تغريدة.

وجذب الحساب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا، نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة ومحافظاتها.