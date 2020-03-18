تسريبات: هاتفان فقط من "آيفون" سيحظيان بتلك التقنية الاستثنائية

التقارير لم تكشف توقيت الإصدار تزامنًا مع إغلاق المصانع بالصين

كشفت تسريبات صحفية، عن أن شركة "أبل" الأمريكية ستوفر هاتفي "آيفون"، فقط هما مَن سيحظيان بتلك التقنية الاستثنائية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن هاتفيْ "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس"، هما فقط مَن سيحظيان بمستشعرات كاميرات ToF الاستثنائية.

وسيمكن لتلك المستشعرات أن تدعم تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد لأول مرة في عالم الهواتف الذكية.

وسيتم دعم تلك التقنيات الجديدة الاستثنائية في هاتفي "آيفون" في نظام تشغيل "آي أو إس 14".

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" كاميرا ToF في هاتفيْ آيفون من الثلاثة التي تنوي الشركة الأمريكية أن تطلقها في عام 2020 الجاري.

ولم يتم تأكيد تلك التقارير بصورة رسمية وبشكل رسمي حتى الآن، ولكن مصادر مقربة من "أبل" أكدت تلك التقارير.

ويدعم المستشعر إمكانية التقاط صور فائقة الدقة مثل "الغيوم النقطية" في السماء، أو إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لأي منظر طبيعي، أو إنشاء خريطة دقيقة تُظهر عمق المشهد.

ولم تكشف التقارير توقيت إصدار تلك الهواتف؛ خاصة بعد تأجيل إطلاق كافة هواتف "آيفون" الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإغلاق مصانع "أبل" في الصين.