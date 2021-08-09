تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير

صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير.

والدكتور "العمري" كان مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع، ويعتبر من الكفاءات المعروفة بالتميز في مجالات عمله المختلفة.

تهانينا ودعواتنا للعمري بالتوفيق والنجاح.