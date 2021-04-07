الوحدة الإماراتي يتأهل لدور المجموعات .. وايه جي ام كي الأوزبكي يكمل مجموعة الهلال

ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعدما قلب تأخره لانتصار على ضيفه الزوراء العراقي 2-1، اليوم الأربعاء ،على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.

وتقدم الزوراء عبر هدف علاء عبدالزهرة في الدقيقة 46، قبل أن يرد الوحدة بهدفين عن طريق عمر خريبين (62) وخليل إبراهيم (78).

وتأهل الوحدة ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي.

وبلغ فريق ايه جي ام كي الأوزبكي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب خارج ملعبه على الغرافة القطري 1-0 بعد التمديد، مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عندما خطف ايه جي ام كي هدف الفوز الثمين بوساطة الصربي يوفان دوكيتش.

وتأهل ايه جي ام كي ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي.