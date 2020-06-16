حريق بمتنزه كحلا.. والدفاع المدني يخمده ويسلِّمه للجهات المعنية

بفعل أيدٍ عابثة مخربة.. وقد أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة

تمكنت مساء اليوم فِرق الدفاع المدني بمركز الربوعة التابع لمحافظة سراة عبيدة من إخماد حريق نشب بمتنزه كحلا، والتهم مجموعة من الأشجار من جراء عبث مجهولين بالمتنزه.

وقال المواطن يحيى التليدي من أهالي المنطقة إنه اندلع حريق بمتنزه كحلا بمركز الربوعة. وهذا الحريق بفعل أيدٍ عابثة مخربة؛ إذ أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة. مطالبًا الجهات المسؤولة بالاهتمام بالمتنزه، والمحافظة على الغطاء النباتي فيه، والمساهمة في زراعة شتلات من البيئة المحلية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالنيابة، النقيب عبدالعزيز آل جلبان: إن حادث الحريق سُلّم للجهة المختصة. وفرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم احتواء الحريق فقط.