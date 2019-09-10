مدير "تعليم الرياض" يقدم واجب العزاء لذوي الطالب المتوفى "معتز"

نقل لهم تعازي أمير المنطقة ووزير التعليم

قدم المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ووفد من منسوبي "تعليم الرياض"، التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي.

ونقل "الوهيبي" خلال زيارته لذوي الفقيد تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لولي أمر الطالب الأستاذ خويتم الحارثي، مؤكداً مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم الفقيد، سائلاً الله أن يجبر مصابهم، ويجعله شفيعاً لوالديه.



وكانت "تعليم الرياض"، فور حدوث الواقعة المؤسفة، شكلت لجنة تقص لمعرفة ملابساتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.