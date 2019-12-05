تحطم مقاتلة "ميغ-29" روسية الصنع في مصر

الطيار تمكن من القفز بالمظلة والخروج منها

قالت وسائل إعلام روسية، إن مقاتلة من طراز "ميغ-29" روسية الصنع تحطمت في مصر خلال طلعة تدريبية، وتناقلت المصادر نفسه أنباء نقلاً عن صحيفة "فيدومستي" الروسية، أن المقاتلة سقطت اليوم الخميس أثناء القيام بطلعة، حيث تمكن الطيار من القفز بالمظلة والخروج من المقاتلة .

وأكد مسؤولان في الصناعات الدفاعية الروسية، أن سبب الحادث قد يكون ناجمًا عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة، طبقاً لـ (RT) .