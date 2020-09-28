"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (العارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (العارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.