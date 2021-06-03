الولايات المتحدة تسجّل 14,354 إصابة جديدة و 437 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 33,130,027 والوفيات 592,776 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.