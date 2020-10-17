"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

سماء غائمة جزئياً على مرتفعات منطقتَي عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات منطقتَي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.