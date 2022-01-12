"قطان" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأوضاع الراهنة بالقارة الإفريقية

ناقشا المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.