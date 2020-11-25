تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة تيماء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.