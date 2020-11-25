تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة تيماء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

0

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 11:14 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة تيماء

تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

0 732

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020