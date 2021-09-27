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تعبيرًا عن حبهم لهذه البلاد المباركة ووفاءً وعرفانًا لما قدمت لهم من العطاءات

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

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حرص المقيمون بالمملكة العربية السعودية على المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة ومشاركتهم في هذه الذكرى التاريخية السنوية من توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه-, معبّرين عن مدى تقديرهم لقيادة المملكة وللشعب السعودي الكبير حيث قدموا التهنئة بهذه المناسبة بلغات العالم.



جاء ذلك خلال التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة سعودي 24 الفضائية، اليوم، عبر برنامج "المملكة في 24"، والذي يهتم بتغطية شاملة لكل الأحداث المحلية مع شبكة من المراسلين من كل مناطق المملكة، وضمن التغطية الخاصة لاحتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.



ففي البداية، قدم المقيم محمد عبدالسلام أحمد من جمهورية مصر العربية، التهنئة إلى حكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين, كما قدم تهنئته للشعب السعودي النبيل, سائلاً الله بأن يديم المحبة والوئام والأمن والأمان لهذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-.





من جهة أخرى، قال محمود بقايوقا من دولة ساحل العاج أهنئ السعودية وقيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، كما أشكر قيادة المملكة لجهودها في الدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية ودعمها المستمر، داعيًا الله أن يحرس هذه البلاد وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.





فيما قال محمد عطاء الله من دولة النيبال: وفقنيَ الله بأن أدرس في جامعة أم القرى في أقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة والفضل يعود بعد الله ثم إلى قيادة هذا البلد العظيم الذي يخدم الإسلام والمسلمين, مهنئاً قيادة السعودية على يومها الوطني المجيد وسائلاً الله أن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.



وعبّر أبو بكار ديابي من دولة السنغال، الذي يدرس بجامعة أم القرى عن شكره لمملكة الخير والنماء والعطاء المملكة العربية السعودية على إتاحتها لنا فرصة الدراسة في هذه الديار المباركة وما رأينا من هذا الشعب إلا كل خير وحب للآخرين, كما أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- والشعب السعودي في يومهم الوطني المجيد الـ 91، أدام الله عزها وأمنها واستقرارها.



وتقدم أخيار راشدي من إندونيسيا بمناسبة الوطني السعودي السعيد, بالتهنئة قائلاً: من أعماق قلوبنا كجالية إندونيسيا مقيمة في هذا البلد المبارك بهذه الذكرى التاريخية الغالية كمسلمين, كما أتقدم بالشكر الجزيل للسعودية ولقيادتها الحكيمة على ما قدمت لنا من الخير الكثير, وهذه البلاد معروفة بكرمها وجودها ونسأل الله أن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار وكل عام والسعودية بخير.



واستذكر سعيد الإسلام سلطان أحمد مقيم من الجالية البرماوية في هذا اليوم المجيد ما قامت به السعودية تجاه الشعب الروهنجي سواءً من المقيمين على أراضيها أو حتى في بلدان العالم من دعم واحتضان، رافعًا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- نظير ما قدما للروهنجيين، سائلاً الله أن يديم على هذا البلد الأمن والأمان متمنيًا لهذا الوطن مزيدًا من التقدم والنماء والازدهار.



وتحدث إسماعيل سدبي من جمهورية مالي المملكة عن التطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات برؤيتها الطموحة وتحت قيادتها المباركة وشعبها الأبي, مقدمًا التهنئة لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكرام بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين, داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.



وأبان عبدالعزيز المكي من جمهورية بنغلاديش حقٌ علينا جميعًا في هذا اليوم السعيد وكل الأيام والأعوام أن ندعو لهذه البلاد المباركة التي تحتضن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحكامها العادلين الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل الإنسان بأن يرزقهم الله مزيدًا من التقدم والرقي والازدهار.



وفي الختام، قال فيروز أحمد بن حافظ شفيع أحمد مقيم من دولة الهند طالب الدراسات العليا بجامعة أم القرى في هذا اليوم المجيد كما نشكر السعودية على دعمها ومساندتها لدولة الهند والمجهودات التي قامت بها خلال جائحة كورونا والوقوف بجانب الشعب الهندي خاصة ووقوفها مع جميع شعوب العالم وغير مستغربة هذا العطاء من قيادة هذه الدولة العظيمة.. ونتمنى لهم في يومها الوطني الـ 91 مزيدًا من الارتقاء والنماء.