لليوم الثالث.. تبوك بلا إصابات جديدة بـ"كورونا"

الجهات المعنيّة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية

غابت منطقة تبوك ومحافظاتها، اليوم، عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتوقف عدد الحالات المسجلة في تبوك عند معدل 113 حالة؛ منها 106 حالات نشطة، بينما سجلت محافظتا ضباء والوجه خلال الأيام الماضية؛ حالة واحدة لكل منهما.

وتابع أهالي تبوك المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة، وهم يلتزمون بمنع التجوّل الكلّي على مدار 24 ساعة، والتفاؤل الكبير يملأ قلوبهم بأن تتعافى المنطقة تدريجيًّا.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ قرار منع التجول الكلي في تبوك في ظل توقف الخروج للعمل عدا القطاعات الحيوية، مع استمرار التعقيم من قبل أمانة منطقة تبوك للمحلّات والأسواق والشوارع بمتابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الذي شكّل لجانًا لهذه الأزمة وتابع أعمال هذه اللجان.

واطلع أمير المنطقة على تقرير اللجنة الخاصة بتفتيش إسكان العمال في المجمعات وتنظيمها، ونقل عدد كبير منهم لدور الإيواء الصحية التي خصصتها الدولة مؤخرًا لهذا الغرض.