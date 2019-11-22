"بر الشرائع" توزع 54 ألف ريال وكوبونات شرائية لـ 750 مستفيدًا

"السحاري": أكملنا ملفات 11 أسرة جديدة بأكتوبر استعدادًا لدعمهم

شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 54 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 750 مستفيدًا، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، قال مدير عام الجمعية علي السحاري إن الجمعية استقبلت أكثر من 11 أسرة جديدة خلال شهر أكتوبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.