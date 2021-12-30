"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي بالنيجر

عبّرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والنيجر قيادةً وحكومةً وشعباً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي على المركز الحدودي لجمهورية النيجر، وأسفر عن وقوع عددٍ من القتلى والجرحى من القوات العسكرية والمدنيين.

وأكدت الوزارة وقوفها مع جمهورية النيجر الصديقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

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30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 04:49 PM

عبّرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والنيجر قيادةً وحكومةً وشعباً

"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي بالنيجر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي على المركز الحدودي لجمهورية النيجر، وأسفر عن وقوع عددٍ من القتلى والجرحى من القوات العسكرية والمدنيين.

وأكدت الوزارة وقوفها مع جمهورية النيجر الصديقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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وزارة الخارجية

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