مراقبو أمانة الرياض يدهمون منشآت مخالفة ويغلقونها

ضمن نطاق بلدية البطحاء.. غير ملتزمة بالضوابط الصحيّة

أغلق مراقبو أمانة منطقة الرياض عدداً من المحال المخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": تطبيقاً للأنظمة والاشتراطات.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يدهمون منشآت مخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء ويغلقون المحال غير الملتزمة بالضوابط البلدية والصحية.