مراقبو أمانة الرياض يدهمون منشآت مخالفة ويغلقونها

ضمن نطاق بلدية البطحاء.. غير ملتزمة بالضوابط الصحيّة

أغلق مراقبو أمانة منطقة الرياض عدداً من المحال المخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": تطبيقاً للأنظمة والاشتراطات.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يدهمون منشآت مخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء ويغلقون المحال غير الملتزمة بالضوابط البلدية والصحية.

أمانة الرياض الرياض

0

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 09:04 AM

ضمن نطاق بلدية البطحاء.. غير ملتزمة بالضوابط الصحيّة

مراقبو أمانة الرياض يدهمون منشآت مخالفة ويغلقونها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 929

أغلق مراقبو أمانة منطقة الرياض عدداً من المحال المخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": تطبيقاً للأنظمة والاشتراطات.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يدهمون منشآت مخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء ويغلقون المحال غير الملتزمة بالضوابط البلدية والصحية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة الرياض الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020