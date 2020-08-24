"عمالية الرياض" تُنهي 16706 طلبات إلغاء بلاغ و12433 طلب خروج نهائي

أنجز 980 نقل خدمة عمل و263 تصريح عمل لأطباء ومهندسين

أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال عام 1441هـ، 16706 طلبات تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و263 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، و12433 طلب خروج نهائي.

أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ مشيرًا إلى أن من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي: أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل؛ حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة. كما يحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأضاف الفرع أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم؛ بينما يحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد؛ لافتًا إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.