"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 أبريل 2021، تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392009 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 439 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379312 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6690 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6007 والحالات الحرجة 761 حالة.