"الطفل المعجزة".. يحدد شعار الطائرات في دقيقة ويقتحم "موسوعة غينيس" وهنا التفاصيل

من الهند ويعيش بدولة الإمارات.. ووالدته ساعدته بـ"باوربوينت"

انضم طفل هندي عمره 12 عاماً يعيش في دولة الإمارات، إلى موسوعة غينيس بعد تسجيله رقماً قياسياً من خلال قدرته على تمييز شعارات 39 شركة طيران في 60 ثانية.

وحصل الطفل "سيدانت غومبر"، وهو من ولاية هاريانا الهندية، ويعيش في أبو ظبي، على شهادة غينيس لمعظم شركات الطيران التي تم تحديدها من خلال ذيول طائراتها في دقيقة واحدة.

وقال الطفل إن والدته ساعدته في الاستعداد لتلك المحاولة من خلال تحضير PowerPoint عن ذيول الطائرات.

وقالت والدة الطفل: "لديه ذاكرة صور استثنائية، وعادة لا ينسى أبداً أي صورة بمجرد أن يراها".

وأضافت: "لديه مجموعة متنوعة من الاهتمامات، ويحب معرفة الأشياء بالتفصيل تمام مثل الطائرات الجوية".

وتابعت: "الآن على الرغم من أنه يحب أعلام الدول، إلا أننا ركزنا على ذيول الطائرات لتسجيل رقم غينيس القياسي؛ لأنها فريدة أيضا".

الإمارات الطفل المعجزة

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27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 07:07 PM

من الهند ويعيش بدولة الإمارات.. ووالدته ساعدته بـ"باوربوينت"

"الطفل المعجزة".. يحدد شعار الطائرات في دقيقة ويقتحم "موسوعة غينيس" وهنا التفاصيل

خالد خليل

الرياض

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انضم طفل هندي عمره 12 عاماً يعيش في دولة الإمارات، إلى موسوعة غينيس بعد تسجيله رقماً قياسياً من خلال قدرته على تمييز شعارات 39 شركة طيران في 60 ثانية.

وحصل الطفل "سيدانت غومبر"، وهو من ولاية هاريانا الهندية، ويعيش في أبو ظبي، على شهادة غينيس لمعظم شركات الطيران التي تم تحديدها من خلال ذيول طائراتها في دقيقة واحدة.

وقال الطفل إن والدته ساعدته في الاستعداد لتلك المحاولة من خلال تحضير PowerPoint عن ذيول الطائرات.

وقالت والدة الطفل: "لديه ذاكرة صور استثنائية، وعادة لا ينسى أبداً أي صورة بمجرد أن يراها".

وأضافت: "لديه مجموعة متنوعة من الاهتمامات، ويحب معرفة الأشياء بالتفصيل تمام مثل الطائرات الجوية".

وتابعت: "الآن على الرغم من أنه يحب أعلام الدول، إلا أننا ركزنا على ذيول الطائرات لتسجيل رقم غينيس القياسي؛ لأنها فريدة أيضا".

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