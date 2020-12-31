عناق كالدواء.. صورة لا تنسى في زمن كورونا

التقطت لطبيب ومريض مسن في مستشفى أمريكي

كان مسن أمريكي مصاب بفيروس كورونا، ويرقد في مستشفى بتكساس، كان ممنوعًا من استقبال زوار، وكان يبكي ويحتاج فقط إلى أحد يعانقه.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، عندما دخل الطبيب جوزيف فارون قسم مرضى كوفيد 19 في مستشفى في تكساس الأمريكية، رأى فجأة هذا المريض الوحيد الذي يبكي.

وحتى في يوم العطلة الأمريكي "يوم الشكر" لم يحق له استقبال زوار. وقال المسن "فقط أريد أن أكون عند زوجتي"، كما صرح الطبيب فارون لموقع "كرون "الأمريكي: "كان يحتاج إلى أحد يعانقه، فعانقته".

وحسب "دويتشه فيله" لقيت هذه الصورة رواجًا عالميًا.

فيروس كورونا الجديد

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 02:33 PM

التقطت لطبيب ومريض مسن في مستشفى أمريكي

عناق كالدواء.. صورة لا تنسى في زمن كورونا

أيمن حسن

الرياض

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كان مسن أمريكي مصاب بفيروس كورونا، ويرقد في مستشفى بتكساس، كان ممنوعًا من استقبال زوار، وكان يبكي ويحتاج فقط إلى أحد يعانقه.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، عندما دخل الطبيب جوزيف فارون قسم مرضى كوفيد 19 في مستشفى في تكساس الأمريكية، رأى فجأة هذا المريض الوحيد الذي يبكي.

وحتى في يوم العطلة الأمريكي "يوم الشكر" لم يحق له استقبال زوار. وقال المسن "فقط أريد أن أكون عند زوجتي"، كما صرح الطبيب فارون لموقع "كرون "الأمريكي: "كان يحتاج إلى أحد يعانقه، فعانقته".

وحسب "دويتشه فيله" لقيت هذه الصورة رواجًا عالميًا.

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فيروس كورونا الجديد

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