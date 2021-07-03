بالصور.. توزيع 3997 كرتوناً من التمور بمديرية حديبو في سقطرى

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,996 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجًا والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,997 أسرة.



ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي ومقومات العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق.