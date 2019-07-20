13 محاضرة للتحذير من خطورة الانتماء لتنظيمي الإخوان والتبليغ

تنظمها "الشؤون الإسلامية" ضمن برامج الأمن الفكري

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بمنطقة جازان اليوم السبت، 13 محاضرة علمية للتحذير من "خطورة الانتماء إلى تنظيم جماعة التبليغ" في١٣ مسجداً بمدينة جازان، وبمشاركة نخبة من طلبة العلم ودعاة الوزارة .

وتأتي هذه المحاضرات ضمن برامج ومناشط الوزارة في ترسيخ الأمن الفكري والتحذير من الجماعات المتطرفة، انطلاقاً من الرسالة الإرشادية التي تقدمها نحو المجتمع .

ودعا فرع الوزارة بجازان عبر منصاته المختلفة الجميع للإستفادة من هذه المحاضرات، مبيناً أن الدعوة عامة للرجال والنساء بجميع المساجد والجوامع الموضحة بالبرشور الخاص بالإعلان لهذه المحاضرات .

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية ومنذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أطلقت برامج دعوية خاصة لفضح التنظيمات الإرهابية وإيضاح مناهجها ومخططاتها الإجرامية لتسييس الدين والتغرير بفئة الشباب، ولاقت هذه البرامج صدى إعلامياً في مختلف وسائل الإعلام المحلية .