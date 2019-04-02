تعرَّف على توقعات الأمطار والغبار عبر تنبيهات الأرصاد الـ 7

تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مع هطولات مطرية وانعدام الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، 7 تنبيهات لتقلبات مناخية؛ منها 5 متقدمة، تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتَي الرياض ونجران، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وفرصة هطول أمطار رعدية مساءً، بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل في الرياض: وادي الدواسر والسليل والأفلاج، كما تشمل في نجران: شرورة والأجزاء المجاورة.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقتَي مكة المكرّمة وعسير من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً وتشمل في مكة المكرّمة: رنية والخرمة وتربة والأجزاء المجاورة.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً للقصيم من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الخامسة بكل من: عنيزة وبريدة والرس والمذنب والشماسية والبكيرية والأجزاء المجاورة.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي جازان والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً وتشمل في جازان: فيفا وهروب وصامطة والعرضة والطوال، كما شملت في الباحة: العقيق والمخواة وبلجرشي والمندق.