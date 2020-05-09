بعد 3 أيام من البحث المكثف.. العثور على مفقودة "رباع"

امرأة خمسينية تعاني اعتلالات نفسية ونقلت للمستشفى

عثرت الجهات الأمنية والمتطوعون، قبل ظهر اليوم، على المرأة الخمسينية مفقودة قرية "رباع" بمحافظة بني حسن، بجوار أحد السدود بعد اختفائها لأكثر من ثلاثة أيام.

وكانت الواقعة قد استنفرت الجهات الأمنية والفرق التطوعية "ساعد والحزم والسلام" للبحث عن المفقودة قبل العثور عليها، كما شارك في جهود البحث شباب قرية "رباع" والقرى المجاورة.

وقد تم العثور على المفقودة بجوار سد العامر ه، وذلك على مسافة تزيد على 10 كيلومترات، بعد رحلة شاقة، وبدا على المرأة الإنهاك والإعياء، حيث نُقلت للمستشفى؛ لتقديم الإسعافات والكشف عليها.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر اختفاء المرأة بعنوان "الباحة.. استنفار الجهات الأمنية بحثاً عن خمسينية مفقودة في "رُباع".

وذكر شقيقها أنها تعاني اعتلالات نفسية، وهو السبب في خروجها من المنزل.

وقال: سبق لها الخروج بهذا الشكل أكثر من مرة، وكان يتم العثور عليها بعد فترة قصيرة في منازل قريبة.