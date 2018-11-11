وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي مستمرة في غيها وإجرامها تجاه بيوت الله

من ذلك تفجير منارة مسجد وتفخيخه بالألغام والمتفجرات والعبث بمحتوياته

أكد وزير الإعلام اليمني عضو مجلس حكماء شباب آسيا، الدكتور معمر بن مطهر الإرياني، أن المليشيات الحوثية الآثمة لا تزال سادرة ومستمرة في غيها وإجرامها وعلوها في الأرض بغير الحق.

وأبان أن المليشيا مستمرة في الاعتداء والعبث ببيوت الله جل وعلا، ومن ذلك تفجير المليشيا منارة مسجد إخوان ثابت بالحديدة، وتفخيخه بالألغام والمتفجرات، وتشويهه، والعبث بمحتوياته، وتعليق صور قادتها على جدرانه. وبدلاً من وضع المصحف الشريف وضعوا مكانه المنشورات الطائفية وملازم حسين الحوثي!!

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أرفق معها مقطع فيديو، يصف فظائع الحوثيين، وقال: "حتى بيوت الله لم تسلم من ألغام وعبوات المليشيا الحوثية الإيرانية التي حوَّلت مسجد إخوان ثابت في الحديدة إلى ثكنة عسكرية".

وأضاف: "وزرعت المليشيات الألغام والعبوات الناسفة في زواياه، وأخفتها بطرق إجرامية بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المدنيين. ‏وقبل فرارها منه فجَّرت منارة المسجد".