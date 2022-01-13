لماذا تزيد حرائق المنازل في فصل الشتاء؟.. هنا 6 أسباب رئيسية

ترتفع نسبة الحرائق المنزلية بشكل كبير في جميع دول العالم خلال فترة الشتاء مقارنة ببقية فصول السنة.

وتشير تقارير إدارات الدفاع المدني حول العالم، إلى أن حرائق المنازل تحدث على مدار العام؛ إلا أنها أكثر شيوعًا في فصل الشتاء خاصة في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير؛ حيث يقضي معظم الناس أوقاتهم داخل المنازل ويستخدمون المزيد من الأجهزة والكهرباء.

وقامت "سبق" بجمع أهم أسباب الحرائق في فصل الشتاء من خلال بيانات عدد من إدارات الدفاع المدني في السعودية وحول العالم، وهنا أهم 6 أسباب رئيسية للحرائق المنزلية في الشتاء:

1- الدفايات:

وفقًا للبيانات فإن الدفايات سواء الثابتة أو المتحركة تكون السبب الرئيسي الأول للحرائق في فصل الشتاء؛ وذلك بسبب سقوط الدفاية أو قربها من الملابس أو السرير أو المفارش والعناصر الأخرى سريعة الاشتعال.

2- الكهرباء:

من العوامل المساهمة في زيادة الحرائق، الضغطُ الكهربائي بسبب الاستخدام المستمر في فصل الشتاء للدفايات، وارتفاع استخدام الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأخرى التي تزيد الأحمال على الكهرباء بشكل كبير، وتؤدي لاشتعال الحرائق خاصة في المنازل القديم.

3- المواقد:

تُستخدم المواقد في الكثير من المدن التي ترتفع فيها نسبة البرد؛ مما يؤدي إلى انتشار الشرر أو الجمر من المواقد المكشوفة، والتي تكون عادة غير مرئية أو غير مراقبة في حدوث اشتعال النيران.

4- التدخين:

وفقًا لتقارير إدارات الدفاع المدني، فإن تدخين السجائر والشيشة أو الغليون مسؤولة أيضًا عن اشتعال الحرائق المنزلية في جميع فصول السنة إلا أنها تزيد بشكل أكبر خلال فصل الشتاء؛ حيث يضطر المدخنون للتدخين داخل المنازل لبرودة الأجواء في الخارج، كما أن قضاء المدخنين الوقت الأكبر داخل المنزل يزيد من نسبة التدخين بكل أنواعه والذي تحيطه الكثير من المخاطر.

5- الطبخ:

ليس من المستغرب أن تضع العديد من إدارات الدفاع المدني حول العالم الطبخ ضمن قائمة أهم الأسباب الرئيسية للحرائق في فصل الشتاء؛ حيث ترى إدارات الدفاع المدني أنه بسبب برودة الطقس يبقى الناس داخل منازلهم لفترة أطول، كما أن البرد يزيد من عملية الجوع؛ مما يزيد نسبة الطبخ خلال تلك الفترة في البيوت ثلاثة أضعاف عن بقية فصول السنة، وهو ما يزيد نسبة مخاطر الحرائق خاصة مع استخدام المناشف والمناديل الورقية والزيوت وأدوات طبخ أخرى تشتعل سريعًا.

6 - الشموع أو البخور:

بسبب استمرار الناس في قضاء أكبر وقت داخل منازلهم لبرودة الطقس في الخارج؛ يستخدمون الكثير من الشموع ذات الروائح خاصة في الدول الغربية؛ في حين يزيد استخدام البخور في الخليج والدول العربية، وتعد الشموع أو البخور واحدة من ضمن أسباب الحرائق الرئيسية في الشتاء.